- 1/2
- 2/2
الخليج - رويترز
أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.
ووفقًا لـ”رويترز”، ذكرت شرطة إل باسو على “تويتر” أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر #أمريكا.. إصابة 18 شخصًا إثر إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بـ #تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.