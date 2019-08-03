أمريكا.. إصابة 18 شخصًا إثر إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بـ #تكساس

الخليج - رويترز

أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.

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ووفقًا لـ”رويترز”، ذكرت شرطة إل باسو على “تويتر” أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.