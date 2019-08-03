“حركية” تنهي استعداداتها لتحجيج ٢٠٠ فرد من ذوي الإعاقة

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلنت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية” إنهاء استعداداتها لتنفيذ برنامجها “حج حركية”للسنة التاسعة على التوالي، يأتي ذلك امتداداً لخطتها السنوية لتحجيج ذوي الإعاقة الحركية والبالغ عددهم 200 حاج مع مرافقيهم من مختلف أنواع الإعاقات الحركية في جميع مناطق المملكة.

من جهته أكد مدير عام الجمعية الأستاذ “محمد بن سعد الحمالي” إن الجمعية بدأت منذ أربعة أشهر بالاستعدادات وإعداد البرنامج وتشكيل لجنة للتسجيل وإجراء المقابلات والفرز للمتقدمين وتجهيز وصيانة حافلات النقل المزودة برافعات هيدروليكية والتجهيزات الخاصة لنقل ذوي الإعاقة واستيعاب الكراسي المتحركة، والزيارات للجهات الحكومية ذات العلاقة للتنسيق معهم وتقديم التسهيلات لهم .

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وأضاف “الحمالي” أنه تم خلال الأيام الماضية زيارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تجهيز مقر السكن وتهيئته لذوي الإعاقة الحركية ومخيم عرفات.

وكما بين أنه ستقيم جمعية حركية لقاءً مفتوحاً للمقبولين من الحجاج وذويهم وفريق العمل من مشرفين ومتطوعين للتعريف بأركان الحج وشرح مناسك الحج والتعريف بخطة السير والتنقلات منذ الوصول للمشاعر المقدسة.

من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار المهندس “ناصر بن محمد المطوع” شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _حفظهم الله وإلى وكافة الجهات المعنية على اهتمامهم وعنايتهم بضيوف الرحمن وتسخير الخدمات لتحجيج ذوي الإعاقة الحركية.