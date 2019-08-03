شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين فى جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بشدة الهجمات التي نفذت على مدى اليومين الماضيين في جنوب اليمن، معربة عن تعازيها لأسر القتلى وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن مثل هذه الهجمات من قبل الحوثيين المدعومين من إيران أو من جانب تنظيمي "داعش" أو "القاعدة" غير مقبولة على الإطلاق.

وشددت على ضرورة تعاون الأطراف اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتجلب السلام والازدهار والأمن إلى اليمن.