شكرا لقرائتكم قوى فلسطينية تقتحم معقل "العرقوب" في عين الحلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 3 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 3 أغسطس 2019 / 21:08

شهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني شرق صيدا، هدوءا حذرا، اثر العملية الأمنية الواسعة التي تم تنفيذها صباح اليوم (السبت)، حيث شهد حي الراس الأحمر معقل مجموعة بلال العرقوب المتهمة بقتل الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب ب أبوحسن "الخميني" اشتباكات بينها وبين قيادة الأمن الوطني الفلسطيني وحركة "فتح" والقوى الامنية، وعصبة الانصار، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وبنتيجتها انسحبت مجموعة العرقوب من الحي المذكور، حيث تمكنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني من السيطرة على منزل المطلوب العرقوب بعد اقتحامه، وسط أنباء عن فراره وابنه يوسف الى جهة مجهولة.



وتسببت الاشتباكات باحتراق عدد من المنازل وبأضرار في الممتلكات، فيما طاول الرصاص الطائش محيط المخيم، وأحدث أضرارا في واجهة محال أفران الحياة في محيط المخيم لجهة الحسبة.

وكان اطلاق النار تجدد صباحا في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة بكثافة، مصحوبا بقذائف صاروخية، على خلفية مقتل علاء الدين يوم امس، وعاش المخيم ليلا متوترا حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر .

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وافيد ان القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة ستعقد اجتماعا طارئا لها داخل المخيم للبحث بالوضع الامني في عين الحلوة، في ضوء المستجدات الاخيرة.

الى ذلك دعت لجنتا عرب زبيد وحي الراس الأحمر وعصبة الانصار الاهالي الى العودة الى منازلهم في حي الراس الأحمر بعد انتهاء العملية الامنية.

وفي السياق، أكد رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مخيمات لبنان اللواء منير المقدح لـ"المركزية" "ان البندقية التي اطلقت النار على الخميني بندقية "مستأجرة" هدفها خلق فتنة في المخيم وإشعال حرب عبثية بعدما توحّدت كل القوى الاسلامية والوطنية ضد قرار وزير العمل"، لافتا الى "عناصر من جماعة العرقوب سلّمت نفسها ويتم الان تفتيش المنازل في حي راس الاحمر لاعتقاله بعدما تبيّن انه اُصيب بالاشتباكات الصباحية".

وأوضح المقدح "اننا على تنسيق دائم مع الجيش اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية وفي حال اعتقلناه سنُسلّمه للدولة اللبنانية"، مشيراً الى "ان مجموعة العرقوب خارجة عن الاجماع الفلسطيني الذي توحّد تحت راية الغاء قرار وزير العمل وابطاله، الا ان تلك الجماعات ارادت من خلال اغتيال الخميني شقّ الصف الفلسطيني".