شكرا لقرائتكم سلل غذائية من مركز الملك سلمان لـ1300 عائلة في طرابلس شمال لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 3 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 3 أغسطس 2019 / 20:25

قدم مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية مساعدات عينية عبارة عن سلل غذائية لـ 1300 عائلة في منطقة المنكوبين في مدينة طرابلس، شمال لبنان، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ورئيس مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية في لبنان فهد القناص.



وبالمناسبة، قال اللواء خير: "نحن اليوم في صدد مكرمة خص بها مركز الملك سلمان في لبنان هذه المنطقة، ونحن من جهتنا موعودون بالمزيد من العناية بها، ويهمني أن ألفت هنا إلى أن سعادة السفير وليد البخاري والمسؤولين في مركز الملك سلمان ورئيس المركز في لبنان اختاروا المنكوبين، وهي من المناطق المحرومة والفقيرة والمعدومة، ولانها تحتاج إلى الدعم والاهتمام إضافة إلى أنها بحاجة ماسة إلى مساعدات الدوائر الحكومية أيضا، ونحن نتولى من جهتنا العمل مع دولة الرئيس سعد الحريري لسد الثغرات. كما لمسنا اهتماما من سعادة السفير البخاري الذي يرغب بزيارة المنطقة للإطلاع على أوضاعها عن كثب وما يمكن أن تحظى به من مساعدات".

وتابع الخير: "لا أحد ينسى المنكوبين ابدا وفيها وفي كل المناطق نتعاطى بمنطق الإنسانية وليس بمنطق سياسي، ونعمل بجهد في كل المناطق لتوفير المساعدات حيث يجب، فهيئة الإغاثة لا تعمل فقط عند حصول الكوارث بل إننا نقدم الإغاثة الإنمائية أيضا وهذه توجيهات الرئيس الحريري. أما ما نقدمه اليوم فنحن بصدد أكبر كمية مساعدات عينية ستطال أهالي المنطقة، وقد اختير التوقيت والمكان لقرب موعد عيد الأضحى تحسسا مع الأهالي وسعيا لمساندتهم مع قدوم العيد".

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...ودريان يشيد بجهود المملكة لخدمة حجاج

الى ذلك وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، يرافقه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي، حيث كان في استقباله، قنصل لبنان العام في جدة علي قرانوح ومندوب عن المراسم الملكية السعودية.

وأشاد دريان بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من كافة أنحاء العالم، وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على سلامة الحجاج والمعتمرين وتقديم افضل الخدمات التي توفرها المملكة لأبنائها الحجاج من رعاية واحتضان وخدمات شاملة، وهذا ليس جديدا ولا غريبا على المملكة منذ أن أكرمها الله وجعل بيت الحرام فيها. نسال الله تعالى ان يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويبعد عنها كل سوء ومكر وان يجعلها مثابة للناس وأمنا".