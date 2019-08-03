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لطيفة تتلقى هدية ثمينة من معجبة في مهرجان قابس الدولي

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وأقدمت المعجبة في حادثة غريبة بإهداء الفنانة خاتم زفافها الشخصي تعبيرا عن حبها للفنانة لطيفة العرفاوي. 

وأقدمت المعجبة بإرسال الخاتم مع فرد الأمن في الحفلة نظرة لصعوبة تواصلها شخصيا مع الفنانة.

ونشرت لطيفة في تغريدة على صفحتها الرسمية تويتر، مرفوقة بصورة الخاتم "لأول مرة في حياتي سيدة في مهرجان قابس تبعثلي مع عون الأمن خاتم يدها هدية...أنا عاجزة عن الشكر وعن التعبير ألف شكر يا أغلى ناس فس قابس".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي تحيي في هذه الأيام عدة شهرات فنية في مختلف المهرجانات التونسية على غرار ليالي قرطاج ومهرجان قابس بعد انقطاع دام لسنوات.

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