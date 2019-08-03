وفي لقاء تلفزيوني مع قناة "العربية" السعودية، أوضح قائد فريق الحجاج، طاهر حسن أختر، أن الرحلة برغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات التي قاموا بها، واصفا إياها بأنها رحلة "روحانية جميلة جدا".
وعن صعوبات الرحلة، قال "أختر" الذي ظهر مرتديا زيا رياضيا وخوذة دراجة هوائية، إنه وفريقه عانوا كثيرا من تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلي الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.
ووفقا لإحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالمملكة، فقد وصل عدد الحجاج الذين دخلوا المملكة العربية السعودية، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الجمعة، 1.516.101 حاجا.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.412.894 حاجا، فيما قدم 86.359 حاجا عن طريق البر، و16.848 حاجا عبر البحر، وذلك بزيادة 123.369 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلي السعودية علي دراجات هوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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