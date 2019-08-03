السعودية تؤكد عزمها اتخاذ كل الإجراءات لحماية الأطفال في اليمن

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© REUTERS / FAWAZ SALMAN
كما أعرب المعلمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس تحت بند الأطفال والنزاع المسلح، عن تأييد المملكة للمهمة السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
ولفت مندوب المملكة، بحسب وكالة "واس"، إلى حالات الإضرار المتعمد بهم التي تنتهجها بعض الدول والجماعات المسلحة وهو ما تدينه المملكة وتطالب بالتصدي له بكل الوسائل والأشكال.
وأوضح المعلمي أنه "من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال بالقتل والتشويه هو ما فتئت تقوم به إسرائيل تجاه الأطفال في غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف".
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