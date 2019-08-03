تعاون برلماني بين الامارات والبرازيل

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ابوظبي: بحثت أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي وإدواردو بولسونارو رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وأكدت القبيسي خلال المباحثات في أبوظبي السبت "أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتعزيز الروابط بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البرازيلي، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف والجهود".

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وأشارت إلى "أهمية اتفاقية التعاون والتفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية عربية".

وجرى خلال اللقاء بحث "التطورات والمستجدات الأخيرة في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين".

وأثنت القبيسي بحسب بيان رسمي على قرار حكومة البرازيل المشاركة في معرض "اكسبو2020" في دبي، متمثلة في تعيين الوكالة البرازيلية لتشجيع التجارة والاستثمار /أبيكس - برازيل/ كهيئة وطنية لمعرض إكسبو دبي 2020.