اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ابوظبي: بحثت أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي وإدواردو بولسونارو رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
وأكدت القبيسي خلال المباحثات في أبوظبي السبت "أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتعزيز الروابط بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البرازيلي، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف والجهود".
وأشارت إلى "أهمية اتفاقية التعاون والتفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية عربية".
وجرى خلال اللقاء بحث "التطورات والمستجدات الأخيرة في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين".
وأثنت القبيسي بحسب بيان رسمي على قرار حكومة البرازيل المشاركة في معرض "اكسبو2020" في دبي، متمثلة في تعيين الوكالة البرازيلية لتشجيع التجارة والاستثمار /أبيكس - برازيل/ كهيئة وطنية لمعرض إكسبو دبي 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون برلماني بين الامارات والبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.