ظريف يهدد بمواصلة بلاده تقليص التزاماتها النووية

دبي - بواسطة محمد فارس © / Manaure Quintero وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريفظريف يهدد بمواصلة بلاده تقليص التزاماتها النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه في حال استمرت الظروف الحالية، فإن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية ضمن الخطوة الثالثة.

وقال جواد ظريف في تصريح لوكالة "أنباء البرلمان" الإيرانية: "إيران وحدها من يتخذ القرار بشأن تنفيذ الخطوة الثالثة من عدمها"، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تشير إلى أننا سنقلص المزيد من التزاماتنا النووية مع انتهاء المهلة الحالية.

وبين ظريف أن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تدرك أن الولايات المتحدة تمثل عامل التوتر والتشنج الحالي، وأن مطالب إيران كانت واضحة منذ البداية ولم تطلب أي شيء خارج إطار الاتفاق.

وأضاف: "أبلغنا الطرف الآخر بأنه في حال لم يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل ستطبقه إيران كذلك بشكل منقوص.. وبالطبع إجراءاتنا ستكون في إطار الاتفاق ذاته".

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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء 31 يوليو عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأفادت الوزارة بإدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وأوضحت أن العقوبات تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.

المصدر: وكالات