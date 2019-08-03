دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة eBay تقاضي مدراء في أمازون لمحاولة جذب الباعة لمنصتها

رفع متجر eBay دعوى قضائية تقاضي بها ثلاثة مدراء في أمازون تتهمها فيها بمحاولة إغراء الباعة وجذبهم للانتقال للبيع عبر أمازون.

وبحسب الدعوى القضائية فإن مدراء أمازون يسجلون في eBay بأسماء مزيفة ويتواصلون مع الباعة برسائل خاصة ويدعونهم للتسجيل والبيع عبر أمازون بطرق ملتوية وبالتحايل على قيود eBay.

هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها eBay عملاقة التجارة الإلكترونية ومنافستها أمازون بإغراء وإقناع الباعة للإنتقال إليها، ففي اكتوبر الماضي اتهمتها بأن هناك 50 مندوب مبيعات في أمازون أرسلوا أكثر من ألف رسالة خاصة إلى باعة متنوعين في eBay.

وعدت حينها أمازون بالتحقيق في الموضوع إلا أن هذا لم يكفي eBay التي رفعت دعوى قضائية تم توجيهها للتحكيم الخاص.

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أما الدعوى موضوع اليوم فهي على مستوى أعلى حيث هناك اتهامات بالابتزاز المالي والاحتيال عبر سلوك منظم تقوم به أمازون.

برأي eBay فإن أمازون تحفز مندوبي مبيعاتها بالاعتماد على الطرق الملتوية والتحايل لتحقيق الأهداف البيعية من خلال جذب البائعين من eBay. بالتالي تطلب تعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت بها وإنذار قضائي لموظفي أمازون بمنعهم ارتكاب ممارسات مشابهة لاحقاً.

لجنة التجارية الفيدرالية تواجه أمازون أيضًا

يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقق حالياً في ممارسات منع الاحتكار التي تقوم بها أمازون، كما تدقق في صفقة بين أمازون وآبل تقوم بموجبها صانعة آيفون بالبيع مباشرة عبر أمازون التي تمنع البائعين الآخرين من بيع نفس المنتجات.

التدوينة eBay تقاضي مدراء في أمازون لمحاولة جذب الباعة لمنصتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.