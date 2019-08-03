دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت تقارير صحفية اليوم أن شركة فيس بوك تعتزم إضافة اسمها إلى أسماء تطبيقي واتساب وانستغرام المملوكة لها، وستتم الإضافة عبر إلحاق عبارة “from Facebook”

هذا يعني أن اسم تطبيق واتساب سيصبح “WhatsApp from Facebook.” وكذلك اسم تطبيق انستغرام سيصبح “Instagram from Facebook”.

وأكّد متحدث رسمي باسم الشركة هذه الخطوة موضحاً أنها تهدف لبيان أن هذه الخدمات هي جزء من فيس بوك.

تأتي هذه الخطوة بعد أن خرج من فيس بوك مؤسسي تطبيقي انستغرام وواتساب، وبذلك تكون هذه التطبيقات مرتبطة بالكامل بفيس بوك وتحت إدارتها وإشرافها بعيداً عن الإدارة السابقة لها.

الجدير بالذكر أن فيس بوك تطبق نفس الطريقة الجديدة في التسمية مع تطبيقها للشركات Workplace وكذلك Oculus للواقع الافتراضي.

وقريباً سيظهر التعديل الجديد في متاجر تطبيقات جوجل وآبل وكذلك على هواتف المستخدمين.

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التدوينة فيس بوك تخطط لإضافة اسمها إلى أسماء تطبيقي واتساب وانستغرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.