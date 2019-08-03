شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يقيل قائد شرطة بغداد على خلفية هروب سجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقال وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري على خلفية هروب سجناء من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة.

ونقلت قناة السومرية نيوز مساء اليوم السبت ، عن مصدر عراقي مطلع قوله أن الياسري أمر بحبس عدد من الضباط، وتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية قضية الهروب .

وكانت الشرطة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم،السبت، هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما أغلقت القوات الأمنية المنطقة.