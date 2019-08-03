شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم كسوة الكعبة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى لتسليم كسوة الكعبة الجديدة غداً الأحد للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة، ليقوم بتسليمها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى جرياً على العادة السنوية التى تتم فى كل عام.

يذكر أن الكعبة تستبدل كسوتها مرة واحدة كل عام، وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، إذ تتولى الرئاسة وتتابع صبيحة يوم عرفة من كل عام تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى المبارك.