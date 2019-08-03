شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء بالسعودية: تشرفنا بخدمة أكثر من 95 مليون حاج خلال 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن إجمالى أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عاماً الماضية بلغ (95.853.017) حاجًّا، حيث تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليونى حاج 19موسمًا، وقد بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة (54.465.253) حاجًّا.

فيما بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط (23.796.977) حاجًّا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ويهدف برنامج إحصاءات الحج إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، سواء أكانت خدمات اجتماعية أو صحية، أو أمنية، أو غذائية، أو خدمات المواصلات، وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافةً إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قِبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووضعها فى الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين والمهتمين بهذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج فى تقييم النشاطات والفعاليات التى تقوم بها الجهات المعنيَّة بخدمة الحجيج، وكذا التعرف على الطرق المستخدمة فى قدوم حجاج الخارج والداخل.

وستقوم الهيئة بإصدار الرقم النهائى والرسمى لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذى الحجة، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدوم، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.