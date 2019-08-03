شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الروسى يؤكد مجددا دعم روسيا لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مجددا دعم روسيا لسيادة لبنان.

وقال بوجدانوف، خلال استقباله لجورج شعبان الممثل الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت "ناقشنا مع الجانب اللبناني الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السائد حاليا في لبنان، مؤكدا موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، والجهود ذات الصلة التي بذلتها حكومة الجمهورية اللبنانية برئاسة سعد الحريري".

كان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد أعلن في بداية يونيو الماضي، أن بعض الشخصيات تحاول تعطيل عملية الاستقرار في بلاده.