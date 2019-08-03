شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: ارتفاع حصيلة انفجار ذخائر فى مطار الشعيرات العسكرى إلى 30 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها - جراء انفجار ذخائر في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص وسط البلاد - إلى 30 عنصرا.

وأشار المرصد - حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم،السبت، إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية سورية أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

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ويعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون داعمون لقوات النظام، واستهدفته الصواريخ الأمريكية في أبريل عام 2018 ردا على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون شمال غرب، واتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بحياة أكثر من 80 مدنيا.