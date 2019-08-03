الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس الجديد

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
قدم الوزير الأول الموريتاني (رئيس الحكومة) محمد سالم ولد البشير، السبت، استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال التلفزيون الرسمي إن الوزير الأول محمد سالم ولد البشير، قدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
وينتظر أن يعلن خلال ساعات تعيين رئيس جديد للحكومة، على أن تعلن التشكيلة الجديدة في وقت لاحق.
وأدى ولد الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية لولاية مدتها 5 سنوات. وهو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 22 يونيو/حزيران الماضي بنسبة 52%.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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