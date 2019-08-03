وفاة داعية سعودي بأحد سجون المملكة

الرياض / الخليج 365
توفي الداعية السعودي صالح الضميري، بأحد سجون المملكة، وفق حقوقيين، السبت.
وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر": "تأكد لنا وفاة الشيخ صالح عبد العزيز الضميري في سجن الطرفية (بمنقطة القصيم/وسط)".
وأشار إلى أنه توفي جراء "الإهمال الطبي، حيث أنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي".
وأضاف أنه جرى تسليم جثمان الداعية لعائلته، فيما جرت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر السبت، بسكاكا (تابعة لمحافظة الجوف/ شمال).
وقال الحساب إن "الشيخ اعتقل سابقاً أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي"، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة (15:50 ت.غ) لم تعقب السلطات السعودية على هذه الأنباء، غير أنها عادة ما تقول إنها تلتزم بحقوق الإنسان.
وهذه الحالة ليست الأولى بسجون المملكة، إذ أعلن ناشطون في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا؛ جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك.
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