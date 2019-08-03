قوات حفتر تقصف محيط صالة الحجاج بمطار معيتيقة

إبراهيم صباحي / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، السبت، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصفت محيط صالة الحجاج بمطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا لصد عدوان حفتر على طرابلس، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأوضح البيان أن "ميليشيات حفتر قصفت السبت محيط صالة الحجاج بمطار معيتيقة، في رد جبان على إسقاطنا طائرة مسيرة إماراتية تابعة للمعتدين، قبيل شنها هجوما في محيط مدينة مصراتة شرقي طرابلس".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إدارة مطار معيتيقة توقف حركة الملاحة الجوية لحين إشعار آخر جراء سقوط قذائف عشوائية.

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وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

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