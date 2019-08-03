الإغاثة التركية تستعد لتوزيع لحوم أضاحي على أسر فقيرة بغزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
تستعد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في قطاع غزة لتوزيع لحوم الأضاحي على مئات الأسر الفقيرة خلال عيد الأضحى الذي يحل في 11 أغسطس/آب الجاري.
وقال مسؤول الإعلام في مكتب (IHH) في قطاع غزة، محمود الشرفا، للأناضول، إن "الهيئة في غزة أكملت إجراءات شراء 60 عجلا لتوزيع لحومها على العائلات الفقيرة خلال عيد الأضحى".
وأضاف: "سيتم تزويد العائلات بلحوم الأضاحي المنوي ذبحها خلال فترة العيد بواقع 2 كيلوجرام لكل أسرة".
ولفت إلى أن الهيئة "تعمل للتخفيف من معاناة أهالي القطاع الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة".
وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته منتصف يونيو/ حزيران 2007.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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