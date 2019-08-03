"الوفاق" تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حفتر" بمحيط مصراتة

معتز محمد / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، قبيل شنها هجوما في محيط مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق، معترف بها دولياً، لصد هجمات حفتر على طرابلس، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أن قوات "الوفاق" بالمحور الجنوبي التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى نجحت صباح السبت في إسقاط طائرة طراز "wing long".

ولفت أن الطائرة المسيرة المذخرة بالصواريخ والتي "دعمت بها الإمارات قوات حفتر" كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية (لم يحددها) في محيط مصراتة (200 كم شرق طرابلس) قبل إسقاطها.

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وفيما لم يصدر من قوات حفتر أي تعليق على إسقاط الطائرة، نشرت عملية "بركان الغضب" صورا تظهر طائرة بدون طيار متوسطة الحجم مدمرة، وبجانبها عدد من الصواريخ.

والسبت الماضي، أغارت طائرات لحفتر على الكلية الجوية في مصراتة، في قصف هو الأول، منذ بداية الهجوم على طرابلس قبل نحو أربعة أشهر.

وزعمت قوات حفتر حينذاك أن هذه الغارات شملت أيضا تمركزات لإحدى كتائب مصراتة في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، الأمر الذي نفته الأخيرة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.