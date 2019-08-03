ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة جراء سقوط قذائف

إبراهيم صباحي / الخليج 365
أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر جراء سقوط قذائف عشوائية عليه.
جاء ذلك في بيان نشرته صفحة المطار عبر "فيسبوك".
وأوضح البيان أن المطار تعرض لسقوط قذائف عشوائية (لم تعلن عن مصدرها)؛ ما تسبب في توقف حركة الملاحة.
وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.
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