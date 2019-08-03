الحوثيون يعلنون مقتل جنود سعوديين بتفجير عبوة في جازان

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، السبت، أنها دمرت آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في منطقة جازان جنوب غربي المملكة؛ ما أدى إلى مقتل جنود سعوديين.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الرياض التي تقود، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين إيرانيًا.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن "وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية (الحوثيون) تمكنت من تدمير آلية سعودية بعبوة ناسفة جنوب موقع الخشل في جازان؛ ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود السعوديين ممن كانوا على متنها".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في وقت سابق السبت، أن القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز "بدرF" على معسكر للجيش السعودي قبالة نجران.

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وأضاف أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى، وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف الجانب السعودي، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران".

ويكثف الحوثيون، منذ فترة، هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.

ومنذ حوالي خمس سنوات يعاني اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية، وقتلت 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقدير أممي في 17 يونيو/ حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.