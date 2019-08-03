"الإغاثة التركية" تحقق أمنية طفل سوري معاق بسبب هجوم للنظام

الباب/ عمر قوبران / الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، السبت، كرسيا متحركا كهربائيا للطفل السوري طه سليمان الذي فقد قدميه في غارة لقوات النظام على محافظة إدلب شمال غربي البلاد العام الماضي.

وعقب الغارة، انتقل سليمان برفقة شقيقه الأكبر من مدينة معرة النعمان بإدلب إلى مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة درع الفرات بريف محافظة حلب، وكان يقضي حوائجه اليومية بمساعدة شقيقه.

وبعد أن نقلت وكالة الخليج 365 قصته، استجابت هيئة الإغاثة التركية وقدمت لسليمان كرسيا متحركا كهربائيا لتمكينه من التنقل بمفرده، كما قدمت له هاتفا محمولا ومساعدات إغاثية إلى أسرته.

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وخلال حديثه للأناضول، قدم "سليمان" شكره لهيئة الإغاثة التركية لتقديمها الكرسي المتحرك والهاتف له، مضيفا أنه أصبح بإمكانه التجول في الحي والذهاب إلى المدرسة لوحده.

بدوره، قال المسؤول الميداني للهيئة في سوريا، حسن أقصوي، إن "سليمان" واحد من عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أعضاءهم بسبب الهجمات الوحشية للنظام السوري ضد المدنيين.



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