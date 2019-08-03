أربيل.. البرلمان يقر 3 أغسطس يومًا لإحياء ذكرى "إبادة" للإيزيديين

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

صوّت برلمان إقليم كردستان بشمال العراق، السبت، لصالح مشروع قرار يعتبر الثالث من أغسطس/ آب من كل عام يومًا لإحياء ذكرى جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الإيزيديين على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

واجتاح "داعش" قضاء سنجار (120 كم غرب مدينة الموصل)، معقل الطائفة الإيزيدية بالعراق، في 3 أغسطس/ آب 2014، وسيطر على المنطقة حتى تم طرده منها، في العام التالي، على أيدي قوات إقليم الشمال (البيشمركة).

وأفاد مراسل الخليج 365 أن 87 نائبًا من أصل 111 صوتوا لصالح مشروع القرار، الذي اعتبر ما حدث للإيزيديين جريمة "إبادة جماعية"، حيث سقط أكثر من خمسة آلاف قتيل، فضلًا عن المفقودين.

Advertisements

ورغم خسارة "داعش"، أواخر 2017، الأراضي التي كان مسيطرًا عليها في العراق، إلا أن نحو ثلاثة آلاف إيزيدي لا يزالون مفقودين.

واختطف "داعش"، في 2014، حوالي ستة آلاف إيزيدي، بينهم نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة اتخذهن التنظيم "سبايا" للاستعباد الجنسي.

والإيزيديون هم مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها في محافظة نينوى شمالي العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في كل من: تركيا، سوريا، إيران، جورجيا وأرمينيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.