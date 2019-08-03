بعد تحذير من هجمات محتملة.. فرار آلاف الهنود من #كشمير

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤول حكومي كبير اليوم السبت إن آلاف الهنود بدأوا مغادرة إقليم كشمير المتنازع عليه بعدما أصدرت الحكومة المحلية تحذيرا أمنيا يتعلق بهجمات محتملة لمقاتلين في المنطقة.

وقال مسؤولون أمنيون هنود أمس الجمعة إنهم توصلوا إلى أدلة على هجمات يخطط لها مسلحون مدعومون من الجيش الباكستاني على زوار هندوس يتوافدون بأعداد كبيرة على كشمير كل عام.

وأضاف المسؤولون أن لغما يحمل علامات عتاد باكستاني كان في مخابئ للذخيرة عثر عليها بعد تقارير مخابراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها الزوار الهندوس الذين يزورون كهف أمارنات المقدس لديهم كل عام.

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وألغت الملحوظة الصادرة عن الحكومة المحلية الزيارة فعليا، إذ طلبت من الزوار والسياح العودة إلى ديارهم.

وقال مسؤول حكومي كبير في كشمير اليوم السبت إن الملحوظة سببت ذعرا وأدت لرحيل “آلاف” السياح والزوار والعمال.

والتوتر شديد في الإقليم الجبلي منذ هجوم بسيارة ملغومة استهدف قافلة للشرطة الهندية يوم 14 فبراير شباط مما أسفر عن مقتل 40 من أفراد الشرطة وأدى إلى مناوشات بين الهند وباكستان.