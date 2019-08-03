وصول 342 حاجًّا من ضيوف #خادم_الحرمين إلى #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل 342 حاجًّا وحاجة من 25 دولة إلى مكة المكرمة، يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة.

وتأتي هذه الدفعة من أصل ستة آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف القارات، صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم الحج لهذا العام 1440هـ..

وفور وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين، إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، على وقع التكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

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ورحب العاملون في البرنامج بالضيوف في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمين التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفًا لخادم الحرمين الشريفين، متمنين لهم طيب الإقامة، مؤكدين في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات وفق توجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وعند اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

عقب ذلك، غادر الحجاج إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله –عز وجل– أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما لاقوه من عناية واهتمام، وتوفير كل الإمكانات من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم قيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.

كما أشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.