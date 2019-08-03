المياه: ضخ وتوزيع 41 مليون م3 خلال #موسم_الحج

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة المياه الوطنية جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440، إذ من المقرر ضخ نحو (41) مليون متر مكعب من المياه وتوزيعها خلال هذا الموسم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر للأعمال الفنية ومنظوماتها التقنية والإلكترونية، كذلك الخطط والهياكل التنظيمية والتشغيلية، وذلك في إطار التكامل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما يحقق أفضل معايير الأداء في إدارة قطاع خدمات توزيع المياه في موسم الحج، وذلك بمتابعة مستمرة من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح المهندس الموكلي أن كميات الخزن الإستراتيجي لمكة والمشاعر المقدسة هذا العام تبلغ أكثر من مليوني متر مكعب، كما ستبلغ كمية الخزن التشغيلي في مكة والمشاعر المقدسة قرابة مليون متر مكعب، فيما سيبلغ معدل الزيادة بالإمداد والتوزيع خلال فترة الذروة قرابة 10% مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن المياه الوطنية تقدم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة وأنظمة ذكية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة.

فيما أكد رئيس القطاع الغربي والمشرف العام على أعمال الحج بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي حرص الشركة على إيصال المياه لضيوف الرحمن في أماكن تواجدهم بالمشاعر المقدسة بأعلى جودة وبأحدث التقنيات المتطورة، مؤكداً أن الفرق الميدانية تقوم من خلال المختبرات المتنقلة بسحب أكثر من 100 عينة يومياً لاختبار جودة المياه وضمان خلوها من أي شوائب، إضافة إلى تركيب 677 حساس ضغط وعداد مياه إلكترونيا لمتابعة ضخ المياه عبر نظام مراقبة الشبكة (سكادا)، الذي تتم من خلاله مراقبة الشبكة ودورات المياه البالغ عددها 70 ألف دورة في المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة)، إضافة إلى تطبيق تروية للهواتف الذكية المدعوم بـ7 لغات لخدمة ضيوف الرحمن.

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وبيّن الغامدي أن كميات المياه الموزعة للمسجد الحرام تصل إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، ومن المتوقع أن تصل كمية الضخ والتوزيع اليومي للمياه خلال فترة الذروة إلى مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن ساعات الضخ المستمر للأحياء بمكة المكرمة تصل إلى 22 ساعة، كما تبلغ كمية المياه المعالجة أكثر من 31 مليون متر مكعب. لافتاً الانتباه إلى أن القطاع وضع ضمن خطته التشغيلية ضمان استمرارية ضخ المياه إلى المواقيت، حيث جرى تخصيص كمية ضخ مستمر على مدار الساعة بلغت 4500 متر مكعب يومياً إلى ميقات السيل الكبير (قرن المنازل) وميقات وادي محرم (الهدا)، وتخصيص 600 متر مكعب يومياً لميقات يلملم بزيادة 80% على ما خصص للعام الماضي، إضافة إلى توفير 200 متر مكعب على مدار اليوم للطوارئ، كما تم تخصيص كمية 400 متر مكعب يومياً لميقات الجحفة برابغ، وتحديد مسار خاص للناقلات على مدار الساعة.

وفي إطار الجهود التشغيلية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أوضح المهندس محمد الغامدي أنه سيتم توزيع أكثر من (3.5) ملايين عبوة سعة 5 لتر في موسم الحج لهذا العام عبر المشروع ومقرات التوزيع المعتمدة في المطارات، مشيراً إلى أن القطاع ضاعف أعداد الموظفين الموسميين للوجود في نقاط توزيع مياه زمزم المباركة ضمن مسؤوليته عن الإشراف على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.

وأكد أن المخزون الإستراتيجي للمشروع يوفر طاقة تخزينية تبلغ أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم سعة 5 لتر لهذا العام، إذ سيأخذ في الاعتبار الازدياد المطرد في الطلب على هذه المياه المباركة، كما سيتم خدمة أكثر من مليوني حاج عبر نقاط البيع المعتمدة بالمطارات (جدة، المدينة المنورة) وبزيادة 5% على العام الماضي.