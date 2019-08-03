هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد

وقال المصدر ، إن "15 موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".

وأضاف المصدر في حديث للسومرية نيوز والذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق وتجري الآن عمليات تفتيش وتدقيق، من أجل اعتقالهم".

وأكد مصدر آخر أن وزير الداخلية وقائد شرطة بغداد أمروا بفتح تحقيق فوري بشأن هروب السجناء.