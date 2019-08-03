الداخلية التونسية: إيقاف 10 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف 10 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل اللوزة التابعة لمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس . وأضافت الوزارة - في بيان اليوم،السبت، أن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسى بالمهدية ضبطت 8 أشخاص يحملون جنسية دول إفريقية مختلفة وتونسيين اثنين، كانوا يعتزمون اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه ايطاليا، مشيرة إلى أن فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس أمرت بالتحفظ عليهم، وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية.

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