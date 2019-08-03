شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول جميع حجاج فلسطين لمكة المكرمة لأداء الفريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج حسام أبو الرب اليوم السبت عن اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة. وأوضح أبو الرب في تصريح لوكالة "وفا" الرسمية أن عدد حجاج فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية يبلغ 6600 حاج وحاجة. Advertisements وأشار إلى أن عدد حجاج أسر ذوي الشهداء للضفة والقطاع يبلغ 1000 حاج وحاجة بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين وسيصلون مكة المكرمة في السادس والسابع من الجاري.

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