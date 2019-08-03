شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة "وضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بمقر الرئاسة في رام الله اليوم، السبت، اجتماعا للجنة التي تم تشكيلها - خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم،السبت، للبدء في وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة ، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ، التزاما بقرارات المجلس المركزي، ودراسة كيفية تنفيذها.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها ، وعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت .

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رافت - لإذاعة صوت فلسطين - بأن القيادة تتحرك على كافة المستويات لمواجهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى استمرار التحرك مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي ، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وفق قرارات الشرعية الدولية.

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وأضاف القيادي في "فتح " - تعقيبا على الأنباء التي تتحدث عن أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء " التابعة للإدارة المدنية لسلطات الاحتلال ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى إعادة بناء أربع مستوطنات تم إخلاء بعضها - أن هدف حكومة بنيامين نتنياهو "اليمنية المتطرفة " تكريس احتلالها الاستعماري لعموم أنحاء الضفة الغربية بضمها لإسرائيل ومنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو" 1067 " وعاصمتها القدس الشرقية ، بحيث تضم قطاع غزة والضفة الغربية .

وأشار إلى أن هدف حكومة نتنياهو بدعم من إدارة ترامب ، القضاء على حل الدولتين ، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لعموم أنحاء الضفة الغربية ، وفي مقدمتها القدس الشرقية.