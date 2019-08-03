شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تضع خطة عاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت العاصمة المؤقتة عدن فى اجتماع عاجل برئاسة محافظ عدن أحمد سالم ربيع، خطة عاجلة لمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بمنطقة عمر المختار جراء الانفجار الإرهابي الذي استهدف قسم شرطة الشيخ عثمان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد ربيع في الاجتماع بحضور نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت ،حرص قيادة السلطة المحلية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، ودولة رئيس الوزراء في الاسراع بمعالجة أضرار الحادث الارهابي والمتمثل باقرار خطة عمل عاجلة لاعادة ترميم الشقق المتضررة في عمارتي (4 - 5) الاكثر تضررا.

ووجه المحافظ، الجهات المختصة الإسراع بعملية الترميم واعادة التأهيل وفقا للتقرير الأولي الذي تم رفعه من قبل مدير عام مكتب الأشغال العامة المهندس وليد الصرارى، مشيدا بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بما في ذلك الاهتمام بمعالجة الجرحى والمصابين.