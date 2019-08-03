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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتى يوزع مساعدات إغاثية على اللاجئين فى البوسنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتى، عن توزیع المساعدات الإغاثية على اللاجئين والمھجرین فى البوسنة والھرسك، بالتعاون مع الصلیب الأحمر البوسنى.
وقال جاسم قمبر، رئيس بعثة الجمعیة لوكالة الأنباء الكویتیة، الیوم السبت، إن الفریق المیدانى للجمعیة وزع 5000 سلة غذائیة ومواد النظافة والملابس والوجبات الساخنة على اللاجئين والمھجرین فى البوسنة والھرسك فى عدة مناطق منھا تولیزا وسیدرا وموستر وبوریسا.
وأضاف قمبر أن اللاجئین والمھجرین المتواجدین حالیا فى الأراضى البوسنیة یبلغ عددھم حوالى 5 آلاف مھاجر أغلبھم من باكستان وسوریا وأفغانستان وإیران والعراق وذلك وفقا للأرقام الحكومیة
وذكر أن ھؤلاء الللاجئین فى أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية، لا سیما الأطفال والنساء وكبار السن وذوى الاحتیاجات الخاصة، مشیرا الى أن الفریق اطلع على احتیاجتھم كافة.
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