شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مطار الشعيرات العسكرى فى سوريا إلى 20 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا انفجار وقع فى مطار الشعيرات العسكرى بريف حمص الشرقى وسط سوريا، إلى 20 قتيلا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الانفجار نجم عن خطأ فنى خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قال إن عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين قتلوا جراء انفجار ذخائر فى المطار بعد ظهر اليوم السبت ارتفع إلى 12 قتيلا، مشيراً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بعضهم فى حالات خطرة.

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وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "قتل 12 عنصراً من قوات النظام جراء انفجار الذخيرة بعد ظهر السبت، إلا أن الأسباب لا تزال غير واضحة، إذا كانت ناجمة عن استهداف أو خلل فنى".