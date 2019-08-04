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تركي آل الشيخ ينعى والد صديقه المنتج حمادة إسماعيل بكلمات مؤثره.. والعزاء غدًا بالقاهرة الجديدة (صورة)

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نعى سيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، اللواء إسماعيل أمين والد المنتج حمادة إسماعيل، والذي وافته المنية الخميس الماضي، وشيعت جنازته أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالدراسة.

 

ونشر "تركي" صورته مع صديقه المنتج حمادة إسماعيل، وعلق عليها قائلًا: "أتقدم بأحر التعازي لأخي وصديقي حمادة اسماعيل في وفاة والده رحمة الله.. وان شاء الله أخر الأحزان".

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على صعيد آخر، يستقبل المنتج حمادة إسماعيل، غدًا الأحد، العزاء في المغفور له بإذن الله والده، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة - التجمع الأول جنوب أكاديمية الشرطة، عقب صلاة المغرب. 

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الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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