شكرا لقرائتكم واشنطن تشدّد عقوبات على موسكو في ملف تسميم سكريبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيدني - أ ف ب - | منذ 56 دقيقة في 3 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 3 أغسطس 2019 / 18:19

شدّدت واشنطن عقوبات فرضتها على موسكو، بعد اتهامها بالتورط بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا عام 2018.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن الولايات المتحدة ستُعارض "تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا" من المؤسسات المالية الدولية، وستفرض قيوداً تمنع المصارف الأميركية من تمويل الديون السيادية الروسية. وأضافت أن واشنطن ستفرض أيضاً قيوداً على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى موسكو.

وأشارت إلى أن هذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي أُقرّ عام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ستُطبّق "بحدود 19 آب (أغسطس)" الجاري بعدَ إبلاغ الكونغرس. وتابعت أن "هذه التدابير يمكن أن تمنع روسيا من الوصول إلى بلايين الدولارات من النشاطات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة".

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وينصّ القانون على عدم إمكان رفع العقوبات، إلا في حال أثبتت موسكو أنها "لن تستخدم أسلحة كيماوية مستقبلاً"، تحت مراقبة مفتشين دوليين، وإذا عوّضت لسكريبال وابنته.

وهذه المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية في هذا الملف، بعد رزمة أولى فُرضت في آب 2018، وطاولت صادرات منتجات تكنولوجية ومبيعات الأسلحة إلى روسيا.

جاء ذلك بعد تسميم سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب "توفيتشوك"، في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 آذار (مارس) 2018. واتهمت لندن موسكو بالعملية، لا سيّما أن "نوفيتشوك" طُوِر في الاتحاد السوفياتي. وأثار هذا الملف أزمة ديبلوماسية ضخمة، أدت إلى تبادل روسيا والغرب طرد أكثر من 300 ديبلوماسي.