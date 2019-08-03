شكرا لقرائتكم رئيس «البرلمان العربي» يرحب بـ«اتفاق السودان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ ساعة في 3 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 3 أغسطس 2019 / 17:58

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، معتبرًا الاتفاق خطوة هامة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار.



وثمّن السلمي في بيان صحافي اليوم (السبت)، كافة الجهود التي بُذلت من كافة الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام على الرغم من الصعوبات التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها السودان، مشيدًا بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق، ومقدمًا الشكر والتقدير لمبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق الدستوري.

وأكد وقوف البرلمان العربي مع السودان في هذه المرحلة التي تمر بها، ودعمه ومساندته للحوار السياسي، داعيًا كافة الأطراف السودانية من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية بدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني.