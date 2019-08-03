شكرا لقرائتكم المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الوثيقة الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 3 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 3 أغسطس 2019 / 15:37

أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، اتفاق المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.



وأوضح ولد لبات في تصريح صحافي بعد اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين في الخرطوم مساء أمس (الجمعة)، أن الطرفان توصلا إلى اتفاق كامل على الوثيقة الدستورية، وأنهما يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء، لوضع ترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم.

ويمهد الاتّفاق حول الإعلان الدستوري، الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية في السودان.