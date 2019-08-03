دولة أفريقية تعفي السعوديين من تأشيرتها

وأعلنت سفارة السعودية في جنوب أفريقيا عبر "تويتر" أن هذا القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من 15 أغسطس/آب الجاري.
يذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي عن إعفاء مواطني 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة بينها 3 عربية هي قطر والإمارات والسعودية.
في السياق ذاته، أعرب وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا آرون موتسوالدي عن أمله في أن تسهم هذه التسهيلات في استقطاب أعداد كبيرة من السياح، ونمو هذا القطاع في بلاده.
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