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© REUTERS / REUTERS TV
وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن "وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية سعودية بعبوة ناسفة جنوب الخشل ما أسفر عن مصرع عدد من الجنود السعوديين ممن كانوا على متنها".
وبحسب الموقع التابع للجماعة "كانت وحدة الهندسة قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تدمير طقم محمل بالمرتزقة قبالة جبل قيس بعبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع وجرح من عليه".
في سياق آخر، قُتل وأصيب عسكريون يمنيون باستهداف "أنصار الله" آلية محملة بهم بعبوة ناسفة قبالة جبل قيس في جيزان.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن مقتل جنود من الجيش السعودي بكمين في جيزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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