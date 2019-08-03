الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة ومقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك مع ميليشيا الحوثي المتمردة.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم - أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض" بمديرية الصفراء، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
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