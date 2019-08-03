مصر تعلن عن اجتماع ثلاثي غدا مع الأردن والعراق

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت القاهرة، السبت، عن اجتماع ثلاثي الأحد مع الأردن والعراق، في بغداد، يشمل مباحثات حول "مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية".

وأفادت للخارجية المصرية، في بيان، أن العاصمة العراقية بغداد ستشهد الأحد "أعمال اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق".

ويشهد الاجتماع "مُناقشات حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات"، في إطار قمة مارس.

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كما يشهد "تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية".

وفي مارس/آذار الماضي، استضافت القاهرة قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لبحث عدة قضايا بينها، تطورات القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من "داعش".

وسبقه آنذاك بحث وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، التحديات الأمنية المشتركة.

وتطالب بغداد، دول الخليج العربي والمجتمع الدولي، بالمساهمة في ملف إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي وغربي البلاد، المقدرة تكاليفها بأكثر من 100 مليار دولار.

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