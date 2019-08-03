مقتل شخص وإصابة 19 في انفجارات شمالي سوريا

أعزاز/ الخليج 365

قتل شخص وأصيب 19 في تفجيرات بمدينة الباب، وبلدة "تركمان بارح" التابعة لمدينة أعزاز، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن عبوات ناسفة مزروعة بعربات تابعة لعناصر الجيش السوري الحر في المنطقتين، انفجرت، السبت.

ولفتت إلى أن الانفجارات في الباب وتركمان بارح، أودت بحياة شخص، في أحد العربات، فضلا عن إصابة 19 شخصا بينهم مدنيون بجروح.

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وفيما اتخذت قوات الأمن التي هرعت إلى مواقع الانفجار، تدابير أمنية، نقل المصابون إلى المشافي.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، إلا أن وحدات الأمن ترجح احتمال وقوف تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي وراءها.



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