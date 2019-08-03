العراق.. مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص من "داعش"

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365
قتل جندي عراقي وأصيب آخر، السبت، بنيران قناص من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.
وفي تصريح للأناضول، قال النقيب شرطة، حبيب الشمري، إن جنديا قتل وأصيب آخر بنيران قناص من "داعش" استهدف نقطة للجيش في أطراف ناحية جلولاء شمالي المحافظة.
وأوضح الشمري أن "قوات من الجيش بدأت حملة تفتيش في المنطقة لملاحقة المسلح الذي أطلق النار على عناصر الجيش".
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.
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