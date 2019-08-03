البرهان: اتفاق #الوثيقة_الدستورية انتظره السودانيون منذ الاستقلال

صحيفة الخليج الالكترونية

قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن اتفاق اليوم انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

وأكد البرهان في تصريحات اليوم السبت ” أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته.

وأضاف رئيس الانتقالي السوداني “جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير”.

وأشار البرهان إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار.

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وأعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، السبت، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.

وأكدت عضو اللجنة الفنية أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.وفقا لـ”العربية”

وقالت في مؤتمر صحافي، من الخرطوم، إنه “نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل”، مشيرة إلى “التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري”.

وتتفوق أحكام الوثيقة الدستورية على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، وفق سنهوري.