سلمان_للاغاثة يوزع سلال غذائية على الأسر الفقيرة في #لبنان

صحيفة الخليج الالكترونية يواصل مركزالملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية حيث تم توزيع 1,381 سلة غذائية للعوائل اللبنانية الأشد فقراً في منطقة المنكوبين – شمال لبنان كما تم تفقد اوضاع العائلات الموجودة في المنطقة وتوزيع الهدايا على أطفالهم.

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