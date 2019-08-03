فلسطين تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان

الخليج - واس

دعا المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى إدانة مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وخططها غير القانونية.

وشدد السفير رياض منصور في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة على أن إعلان إسرائيل الأخير إقامة 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية سيسهم في زيادة عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

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وأضاف أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية خير دليل على نوايا إسرائيل وهي تضاف إلى قائمة الانتهاكات والتصريحات التحريضية من قبل مسؤولين في الحكومة وقادة المستوطنين المتطرفين الذين يواصلون التلويح باستمرار احتلال ومصادرة واستعمار وضمّ الأرض الفلسطينية.

ولفت السفير منصور انتباه المجتمع الدولي إلى أنه في مقابل توسيع الاستيطان، تعمل إسرائيل على هدم المنازل الفلسطينية كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر وتركت مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولا، مشدداً على دور المجتمع الدولي في التمسك بالتزاماته وبالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن كي لا تكون إسرائيل دولة فوق القانون, داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء بعبارات الشجب والاستنكار بل اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.