تعرف على تعليمات دخول #المركبات إلى #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

نشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة.

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وقال الأمن العام، إنه يمنع دخول المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات سعودية والتي تقل سعتها عن 25 راكباً، ويقودها من يرتدي الإحرام من الدخول إلى مكة المكرمة.

وأضاف أنه يتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.